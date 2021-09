Terza dose, già somministrati oltre 200 vaccini ai pazienti fragili

Avviata la somministrazione della terza dose destinata in via prioritaria a trapiantati e immunocompromessi, seguiti dall’Ausl di Piacenza.

Effettuate oltre 200 vaccinazioni tra dializzati, trapiantati e pazienti oncoematologici, ha detto il direttore generale Luca Baldino. Le persone che possono essere sottoposte a questo ‘richiamo’, vengono contattate direttamente dall’Azienda USL: per primi i pazienti oncologici ed ematologici, interpellati direttamente dai servizi che li hanno in cura. Un’attività che verrà prossimamente estesa, come annunciato dal generale Figliuolo, anche agli over 80 e ai residenti e operatori nella Cra.