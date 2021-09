Terza sfida di Supercoppa per la Bakery, attesa in casa della BluBasket Treviglio

Poche ore alla terza sfida di Supercoppa di Serie A2 targata Old Wild West, i biancorossi sono attesi in casa della Blu Basket Treviglio. Il match è in programma domenica al “PalaFacchetti” alle ore 18,30.

La società Bergamasca affidata alla gestione di coach Michele Carrea, ha nel suo roster importanti giocatori per la categoria e affiderà le chiavi del gioco all’italo-dominicano Yancarlos Rodriguez. La guardia titolare sarà il robusto Giddy Potts. Nel ruolo di ala la Bakery si troverà ad affrontare Davide Reati, e il classe 2000 Federico Miaschi. Giocatore di altissimo livello e di lusso per la categoria è il veterano Brian Sacchetti, per 13 stagioni in LBA, dove vanta un passato importante e di grandi soddisfazioni. Ad impensierire il cinque biancorosso, Anthony morse, sarà invece l’altro americano, il centro Wayne Langston, lo scorso anno in forza all’Urania Milano con oltre 16 punti e 6 rimbalzi di media. Dalla panchina coach Carrea può contare su altre due pedine affidabili come i lunghi Ursolo D’Almeida e l’italo-moldavo Ion Lupusor. Per i biancorossi sarà quindi una partita impegnativa dove sarà necessaria un’ottima performance di squadra. Coach Campanella: “ Treviglio sarà un’altro test importante, giocheremo contro una squadra molto forte, e sfrutteremo al meglio questa opportunità per migliorare tutti gli aspetti che stiamo costruendo tutti i giorni sul campo”.

L’ingresso al PalaFacchetti di Treviglio sarà gratuito e consentito solo ai possessori di greenpass in corso di validità o di certificazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore.