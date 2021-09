Torna Motorfiore: sport, auto e moto d’epoca e un omaggio a Ennio Morricone

Vie, vicoli e piazze trasformate in una struttura polisportiva a cielo aperto per un giorno: sabato 11 settembre a Fiorenzuola d’Arda torna “Motorfiore”, tradizionale iniziativa che vede tutte le scuole e le associazioni sportive locali animare il cuore della città con stand, gazebo e infopoint.

Alla possibilità di avvicinarsi alle innumerevoli discipline presenti a Fiorenzuola si affiancheranno le esposizioni di auto d’epoca, di moto e di veicoli sportivi per la gioia di appassionati e semplici curiosi. Il tutto grazie all’organizzazione di “Vetrine in Centro”, associazione senza scopo di lucro nata nel 2012 per sostenere e promuovere le attività del commercio, del turismo e dei servizi e favorire, attraverso eventi sociali e culturali (come appunto “Motorfiore”), l’approccio e la scoperta di Fiorenzuola da parte di residenti e turisti.

“Con “Motorfiore” salutiamo idealmente l’estate e accogliamo la stagione autunnale che auspichiamo confermare la ripartenza del commercio locale – sottolinea Riccardo Salvi, presidente di “Vetrine in Centro” -. Sarà inoltre possibile, come avviene puntualmente in occasione di questa giornata, dedicarsi allo shopping grazie all’apertura dei negozi e alla possibilità di fare ottimi affari, a riprova che il tessuto economico di Fiorenzuola è vivo e dinamico. A tutti coloro che ci leggono diamo appuntamento nella nostra stupenda città per l’11 settembre. Vi aspettiamo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Lorenza Rossi, assessore uscente con delega a Commercio, fiere e mercati, Politiche giovanili e Pari opportunità: “Finisce l’estate con l’appuntamento di settembre organizzato da “Vetrine in Centro”: quello dell’11 è un evento ormai consolidato nel corso degli anni e che abbiamo visto crescere sempre di più a ogni edizione. Un occasione per i negozi di vicinato per far vedere quanto è stato importante fare rete durante questi mesi difficili. – rimarca Rossi – Insieme a loro infatti saranno presenti anche le associazioni sportive di Fiorenzuola che inaugureranno la stagione di attività e un raduno di auto imperdibile”.

A fare da cornice anche lo spettacolo che si terrà durante la serata con un tributo musicale al maestro Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio 2020: “Sarà l’ultimo evento a cui parteciperò in veste di assessore al Commercio, perché il mio percorso finisce con il termine di questo mandato, ma una cosa mi sento di dirla. In questi anni abbiamo instaurato un rapporto di stima e fiducia reciproca con l’associazione locale dei commercianti, abbiamo analizzato, studiato e creato insieme un piano di eventi che fossero legati tra loro con l’obiettivo di far aumentare l’affluenza nel nostro centro commerciale naturale. L’ultimo anno e mezzo è stato durissimo ma sono felice di come, sia da parte dell’amministrazione che da parte dei commercianti, sia stata gestita questa pandemia “commerciale” : siamo stati il primo Comune a intraprendere una campagna digitale rivolta al commercio nel bel mezzo del lockdown, sfruttando l’era “social” a nostro favore”.