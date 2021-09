Tornano gli open day vaccinali: tre sedute sotto i portici di Palazzo Gotico a Piacenza.

Giovedì 30 settembre, venerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre, dalle ore 16 alle 20, sarà possibile l’accesso diretto senza prenotazione per le persone con almeno 12 anni compiuti. La proposta è rivolta a chi deve ancora ricevere la somministrazione della prima dose. Possono accedere agli Open day vaccinali: residenti o domiciliati in Provincia di Piacenza; persone con occupazione o impiego oppure studenti in scuole e università in Provincia di Piacenza anche senza assegnazione di medico di famiglia.

DONNE IN GRAVIDANZA – Due sedute saranno invece dedicate alle donne in gravidanza e alle neo mamme, venerdì 8 e venerdì 15 ottobre nella sede in Arsenale, a Piacenza. È prevista la presenza di un ginecologo per chiarire eventuali dubbi sulla vaccinazione. E’ possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 800.651.941, oppure recandosi in farmacia o ad uno sportello Cup.