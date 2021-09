“Tra Le Nuvole”, ecco il nuovo singolo del rapper piacentino Morrywood

Dopo il suo ultimo featuring nel brano “La Notte” del rapper partenopeo Alekos con la quale hanno superato i 500.000 stream su Spotify, Morrywood presenta il suo ultimo lavoro “Tra Le Nuvole” scritto nella primavera 2021.

La musica è stata scritta dal musicista piacentino Gian Marco Mento (Gimmo) che ha diretto anche la produzione. Le registrazioni sono state seguite dal sound engineer Riccardo Demarosi nello studio Giardini Sonori di Piacenza, che si è occupato anche del Mix e Mastering. Alla produzione ha partecipato il batterista piacentino Giovanni Savinelli che ha curato il beat e le batterie.

“Perdo la testa tra le nuvole…” è cosi che recita il primo verso dell’inciso. Il testo del ritornello rispecchia perfettamente il mood della musica. Il brano comincia con due accordi di chitarra che creano subito una forte tensione sopra ai quali il rapper canta le prime rime. Per tutta la strofa ed il bridge il ritmo è frammentato e scomposto, l’armonia la fa da padrona, lasciando spazio all’immaginazione dell’ascoltatore. Suoni e voci effettate con echo in stereofonia lasciano sempre sull’attenti, arricchendo la semplice trama sempre colma di particolari. Con l’inciso il brano si concretizza e arriva dritto al punto, tutto diventa più chiaro e ordinato. Nel ritornello si riconoscono i classici canoni di un brano trap contemporaneo con un beat elettronico incessante e bassi profondi. Nel finale la voce di Morrywood e le chitarre psichedeliche si combattono in una serie di botta e risposta che accompagnano il brano alla sua chiusura.

Eugenio Morabito in arte “Morrywood”, classe 92’, ha all’attivo 5 singoli e un album “Da Punto A Capo” (2017) e svariate collaborazioni. Attualmente vive a Torino, ma la sua carriera comincia a Piacenza dove si avvicina alla cultura urbana ascoltando rap. E’ con i primi collettivi “PiacenzaStyle” e “7percento” che muove i primi passi nella scena rap. Il suo ultimo singolo è “Fuori Controllo” edito nel 29 gennaio 2021. Il suo nuovo singolo “Tra Le Nuvole” uscirà alla mezzanotte tra la notte delll’8 e il 9 settembre. Sarà disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali di musical store. Che suono ha la fine dell’estate? Quello di chi non ha voglia di lasciare la spiaggia ma sta già viaggiando verso l’autunno con la testa fra le nuvole.

Contatti:

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7tKlyezUkGkzHATLFvDoLmsi=DJckfx7aQYy4TR_wPCKX8Q&dl_branch=1

Facebook: https://www.facebook.com/morrywoodofficial

Instagram: https://instagram.com/morrywood