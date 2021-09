Tra Zavattarello e Romagnese, escursione nei borghi “d’autore” della val Tidone

Proseguono le escursioni del circuito “Val Tidone Lentamente”. Dopo il successo della camminata di domenica scorsa, dove i partecipanti hanno potuto godere di paesaggi unici come il Monte Aldone, Monte Bono, Monte Lazzarello e le vallate Chiarone e Tidoncello (con veduta della Rocca d’Olgisio e della Pianura Padana) “incorniciate” in un cielo terso, la guida AIGAE Mirna Filippi, in collaborazione con l’associazione Sentiero del Tidone, organizza per domenica 5 settembre l’escursione a piedi “Borghi d’autore in val Tidone”.

Si tratta di un percorso ad anello che permette di scoprire la bellezza dei borghi valtidonesi di Zavattarello e Romagnese, splendidi esempi di urbanizzazione medioevale, collegati, oltre che dal Sentiero del Tidone, anche dall’importante via di fede del “Cammino di San Colombano”.

La partenza sarà dalla casa di riposo di Zavattarello, con un trekking dolce di fine estate di tipo escursionistico di circa 18 chilometri che percorrerà la direttrice che collega i due borghi e permette di ammirarli anche da distante, attorniati da un anfiteatro di montagne punteggiato di piccoli agglomerati rurali che ancora oggi vivono di tradizioni al ritmo delle stagioni. La semina dei cereali, la molitura, la coltivazione di antiche varietà di tuberi e legumi, miele e vino erano e sono le principali attività rurali del territorio dell’Alta Val Tidone pavese, che verranno raccontate da Gabriele, giovane agronomo della zona con cui sarà possibile fare merenda grazie ai suoi prodotti tipici (Azienda Agricola Terre Villane).

Ritrovo ore 8:30 con partenza ore 9:00.

L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro venerdì 3 settembre e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida Mirna Filippi tramite i seguenti riferimenti: telefono 3923267010 oppure email filippimirna@gmail.com oppure tramite Facebook “I Sentieri di Mirna”

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it