Tragico incidente stradale a Roma, muore 18enne piacentino. Gravissimo l’amico 17enne.

L’incidente è accaduto nella serata del 17 settembre, in zona Pigneto. I due ragazzi, in vacanza nella Capitale, erano in sella a uno scooter quando, forse per errore, hanno imboccato la corsia preferenziale dei tram, scontrandosi frontalmente con un convoglio. Per il 18enne, alla guida dello scooter, non c’è stato nulla da fare, mentre l’amico è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Roma, che ha già acquisito i video delle telecamere nella zona in cui è avvenuto l’incidente.

IN AGGIORNAMENTO