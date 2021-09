Tragico schianto in moto: 19enne perde la vita. Ragazza grave a Parma

Tragico incidente nel pomeriggio del 2 settembre nel piacentino, giovane centauro perde la vita.

E’ accaduto intorno alle 18.30 lungo la provinciale di Muradolo, nei pressi dell’abitato di Pontenure: secondo una prima ricostruzione, la moto Yamaha sulla quale la vittima, un ragazzo piacentino di 19 anni, viaggiava insieme ad una ragazza di 17 anni, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf. L’impatto è stato violentissimo e la coppia in sella alla due ruote è stata sbalzata a terra. Per il centauro, nonostante il prodigarsi dei soccorritori – giunti rapidamente sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, l’autoinfermieristica del 118, l’elisoccorso decollato da Parma e i vigili del fuoco – non c’è stato nulla da fare. Ferita seriamente la ragazza che viaggiava come passeggero, trasportata in volo all’ospedale di Parma; illeso invece il conducente della vettura.

Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, dei rilievi si occupano i carabinieri di Pontenure, sul luogo dell’incidente anche i colleghi del radiomobile di Piacenza.