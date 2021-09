“Tutti in presenza nei palazzetti” L’appello dei tifosi del volley firmato dai Lupi

“Esistiamo e siamo in tanti…”, inizia così il comunicato congiunto delle tifoserie del volley, al quale hanno aderito anche i Lupi Biancorossi, per protestare contro le limitazioni del pubblico ancora in vigore per le partite di pallavolo.

Attualmente l’ingresso degli spettatori è consentito solo fino al 35 % della capienza, ma a fine mese il Comitato Tecnico Scientifico potrebbe pronunciarsi per un ampliamento degli spalti per il pubblico nei palazzetti. Le tifoserie organizzate di Serie A maschile e femminile intervengono così con una nota congiunta: sono ben 27 i gruppi che hanno scritto per chiedere una riapertura al pubblico delle tribune, non più limitata ma assoluta, in vista della nuova stagione. Ecco il testo integrale:

Esistiamo e siamo in tanti… Ma troppo spesso ci hanno lasciato in silenzio – prosegue la nota – ed il silenzio è l’opposto di ciò che siamo! Questo appello riunisce le tifoserie del volley di tutta Italia senza distinzione di campionato, con cuori che battono per colori diversi ma uniti dalla stessa passione. Il tifo è gioia, è socialità ed è tutto ciò che è mancato in questo ultimo e lungo periodo. Ecco perché in questo comunicato vogliamo chiedere che non ci venga tolta la possibilità di vivere tutti in presenza questo meraviglioso sport del quale siamo anima e di poter ricominciare ad usare liberamente i nostri attrezzi del mestiere tanto amati… megafoni, bandiere e tamburi che ci rendono colorati e vivi ed unici nel nostro genere! Tutto questo per noi è amore e sacrificio e non vogliamo vederlo sfumare così senza fiatare….perchè il silenzio non ci appartiene! Ecco perché speriamo che, tutti insieme, quanto prima si possa tornare al massimo delle capienze, per essere e dare quella degna cornice che questo sport merita!

SIRMANIACI PERUGIA.

BLACK ANGELS PERUGIA.

CURVA GISLIMBERTI TRENTO.

LUPI BIANCOROSSI PIACENZA

CURVA BIANCOROSSA MILANO

AMICIDELLELEONESSE BRESCIA

ADF BUSTO ARSIZIO

CRAZY CATS BIANCOROSSI CUNEO

ULTRAS PUMA MONDOVÌ

IRRIDUCIBILI GIALLOBLU MODENA

BLU BROTHERS CUNEO

BALUARDO NOVARA

HAGAR GROUP MONDOVÌ

VOLLEY CLUB “G. CALLIPO” VIBO VALENTIA

CURVA APOLLONIA CANTÚ

LUBE NEL CUORE CIVITANOVA

GLI IRRIDUCIBILI MARSALA VOLLEY

RAVENNA VOLLEY SUPPORTERS

ROAD RUNNERS SCANDICCI

CURVA PARENTI SANTA CROCE

MARAIA GIALLOBLU’ VERONA

NON PLUS ULTRA’S CONEGLIANO

PINEROLO BOYS

CLUB RONDONI TOP VOLLEY CISTERNA

PASSIONE ROSA SUPPORTERS CASALMAGGIORE

MEN IN BLACK PADOVA