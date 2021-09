Ultima casalinga per il Piacenza baseball che ospita Legnano

Si avvia alla conclusione il Campionato 2021 di Serie B di baseball.

Domenica 19 settembre i biancorossi saranno impegnati al De Benedetti per quello che rappresenta l’ultimo impegno ufficiale sul diamante di casa. Ospite nella penultima giornata di ritorno sarà il fanalino di coda Legnano, già matematicamente retrocessa in Serie C. I ragazzi di Marenghi avranno sicuramente voglia di riprendere il trend di risultati positivi del girone di ritorno dopo aver subito due sconfitte domenica scorsa per mano della capolista Poviglio; Legnano dal canto suo, non avendo nulla da perdere, giocherà per divertirsi cercando soddisfazioni che renderebbero meno amaro il boccone dell’epilogo di stagione.

In classifica il Piacenza occupa da tempo la quinta posizione e le distanze sono corte solo nei confronti delle due squadre più avanti in classifica: Reggio ha due partite di vantaggio mentre Codogno, terza, tre. Domenica prossima è in programma proprio lo scontro diretto tra le due squadre meglio piazzate. Piacenza, avendo le spalle al sicuro non potendo più essere raggiunta, può provare a sfruttare lo scontro diretto per agganciarsi al treno del terzo posto. Nulla cambierebbe nella valutazione della stagione ma ogni posizione scalata in classifica da sempre soddisfazione. Analizzando le statistiche stagionali dei biancorossi si può intuire il miglioramento dei numeri nel corso della stagione: sia quelli relativi all’attacco, sia quelli riguardanti i lanciatori. Il lavoro dello staff tecnico per migliorare la fase di corsa sulle basi ha dato i suoi frutti ed i risultati sono ben visibili a chi assiste agli incontri.

Programma giornata: Piacenza-Legnano, Reggio Emilia-Codogno, Fossano-Junior Parma, Poviglio-Avigliana. Turno di riposo: Ares Milano

Classifica Girone A: Poviglio 23v 7p; Junior PR 21v 7p; Codogno 20v 8p; Reggio E. 18v 10p; Piacenza 16v 12p; Fossano 11v 17p; Ares MI 9v 21p; Avigliana 8v 20p; Legnano 2v 26p