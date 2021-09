Ultime tappe per “Lultimaprovincia”, chiusura il 12 settembre a Fiorenzuola

Ultimi appuntamenti nel piacentino per “Lultimaprovincia”, il festival di circo/teatro itinerante organizzato da Manicomics Teatro: l’8 settembre tappa a Podenzano, l’11 spettacoli a Rivergaro, Cortemaggiore e Carpaneto, chiusura domenica 12 settembre a Fiorenzuola.

Giunta alla 30esima edizione, la rassegna ha toccato ventuno Comuni della Provincia di Piacenza per complessivi 23 date e 31 spettacoli, tutti a ingresso gratuito nel rispetto delle norme anti Covid: in scena attori, clown, acrobati, giocolieri e musicisti.

Di seguito la presentazione dei prossimi spettacoli in calendario

8 settembre Podenzano – Piazza, ore 21

Artemakia – On the road (Circo Cont.)

Ideato da Milo Scotton, Liberamente ispirato dal libro “On The Road” di Jack Kerouac Regia e Drammaturgia: Milo Scotton – In Scena: Compagnia ArteMakìa

Cinque personaggi oppressi dalla società in cui vivono desiderano fuggire, viaggiare o semplicemente scoprire dove li porterà un soffio di vento. Intraprendono così un viaggio per ritrovare sé stessi. La strada che percorrono diventa metafora di un vissuto universale. Liberamente ispirato a Jack Kerouac.

– – – –

11 settembre RIVERGARO – Piazza Paolo, ore 21

Mister David – Rock Family Circus (teatro/circo)

The Family Dem è una crew che porta in scena uno stile di vita bizzarro, libero e nomade. Una famiglia rock and roll. La mamma acrobata aerea, Manuel 11 anni, giocoliere ed acrobata, Denny 10 anni, spericolato equilibrista, Alex 8 anni, verticalista, Soemi, 6 anni la più piccola. Una banda di matti guidati dal papà, Mister David, ring master, illusionista, escapologo ed equilibrista. The Family Dem porta in scena avventure di vita reale, unghi viaggi in carovana con i grandi circhi, le nuove città scoperete e le giornata sempre diverse.

– – – –

11 settembre CARPANETO – P.zza XX settembre, ore 21

Compagnia Banti, Ruberti e Visconti – Operativi (teatro ragazzi)

con Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti – regia Mario Gumina – costumi Mirella Salvischiani – scenografia Alessandro Aresu, Gianni Zoccarato – musiche Marco Pagani – produzione Eccentrici Dadarò

Ci sono un tedesco, un americano e un italiano…sembra l’inizio di una barzelletta, ma questa è una storia vera. Tre clown-soldati, reduci di tutte le guerre della storia, arrivano per innalzare un monumento ai caduti di ogni guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia. Tra gags classiche, fraintendimenti e tradimenti, si guarda con i nostri occhi all’ingenuità dei clown e alla debolezza dell’uomo, per ridere di entrambi e per ripensarci tornando a casa.

– – – –

11 settembre CORTEMAGGIORE – Piazza Patrioti, ore 20.45

O’Cipiter Company – À la carte (Clown Musicale)

con Chiara Crovetto, Alessia Nava

coreografie Chiara Crovetto

regia Lorenzo Baronchelli

musiche Francesco Crovetto prodotto da Ambaradan & O’Cipher

con il sostegno di Festival Magico Crocevia – Rassegna Eccentrici

Residenza Initinere – Regione Lombardia – Produzione teatrale 2019 -Fondazione Cariplo – LETS GO

Un tavolo. Due cameriere. Tre sgabelli. Tanti piatti e un solo bicchiere. Un menù e tanti imprevisti. Un ristorante dove vale più il servizio della portata…La cucina è aperta!!! Uno street show incentrato sull’universo di un ristorante dove lavorano le due attrici-danzatrici Chiara e Alessia. Apparecchiare una tavola prima dell’arrivo dei clienti dovrebbe essere cosa facile per due cameriere, ma tra un dispetto e un’incomprensione, la sfida si fa ardua e portare a termine il lavoro sembra impossibile!

a seguire, ore 21.45 – Via Roma, Via Cavour

Ambaradan – The Tamarros (Clown Musicale – spettacolo itinerante)

Il ritmo travolgente di rullante e timpani, la potenza degli ottoni, la melodia dei sax, il coinvolgimento della disco fever. “Ladies and gentleman… The Tamarros!” Una improbabile, sconclusionata e esibizionista orchestra acustica e itinerante riporterà in vita lo spirito più kitsch degli anni ’70 con occhiali a specchio, pantaloni a zampa di elefante e pettinature da urlo! I tredici musicisti della famiglia Tamarro in colorati abiti da Febbre del sabato sera si scateneranno per le vie e nelle piazze coinvolgendo il pubblico al ritmo dei grandi classici disco quali “I Will Survive”, “Sex Bomb”, “Hot Stuff” e molti altri. E non si fermeranno qui! L’eccessivo entusiasmo, unito alla loro dubbia intelligenza, finirà per creare incidenti e situazioni grottesche, dalle quali usciranno sempre in maniera sorprendente ed esilarante.

– – – –

12 settembre Fiorenzuola – P.zza Molinari (P.zza Duomo), ore 21

Compagnia Full House (Ch) – Action Commedy (circo/clown)

Spettacolo comico-musicale-circense per tutta la famiglia! Henry Camus di origine Newyorkese e Gaby Schmutz svizzera della cittadina di Oberunterlunkenhofen, sono due giocolieri acrobati dei più alti livelli.Il loro è uno spettacolo che ha letteralmente girato il mondo, e che in ogni paese, in ogni situazione conquista il pubblico grazie a quell’insieme unico di cabaret comico e superbe acrobazie. Con un gusto estetico eccentrico che mescola lo humor pungente e metropolitano di Henry, alla schietta ingenuità di Gaby, il palcoscenico si trasforma nel teatro di una esilarante kermesse, tra improbabili equilibri, giocolerie, gag, musica dal vivo e quant’altro. Questi due infaticabili artisti, hanno perlustrato ogni angolo del pianeta nel portare in giro questa performance, vincendo numerosi premi.