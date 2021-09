Un aiuto per le persone in difficoltà: sabato colletta alimentare dell’Associazione “Rete”,

Riparte ufficialmente la colletta alimentare mensile organizzata dall’Associazione “Rete” – Case Popolari.

Appuntamento sabato al supermercato Sigma del centro commerciale Farnesiana a Piacenza, per tutta la mattinata. “Entriamo nel terzo anno di vita dell’associazione – spiega il presidente dell’associazione Manuel Radaelli – e vogliamo dare continuità ai nostri progetti di solidarietà. Da due anni, infatti, organizziamo raccolte di alimenti e di altri generi di prima necessità. Inoltre, abbiamo appena chiuso un piccolo bando per erogare buoni per l’acquisto di materiale scolastico, che contiamo di riproporre il prossimo anno.”

“Per noi sarà certamente un anno nel quale vogliamo migliorare i nostri servizi alle persone più bisognose. Tra questi, ricordiamo che siamo a disposizione per l’aiuto nella compilazione delle domande per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, bando aperto da pochi giorni”.