Scontro tra un ciclista e una vettura, poco dopo mezzogiorno del 14 settembre, alla rotatoria di via Farnesiana con via Rigolli a Piacenza. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, un uomo di 64 anni, in sella alla sua bici da corsa, si è scontrato con una Renault Modus condotta da una donna.

Rimasto ferito il ciclista, caduto rovinosamente sull’asfalto. È stato soccorso dai sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto infermieristica del 118, e trasportato al Pronto Soccorso cittadino per le cure del caso. Disagi al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.