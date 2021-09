Un mese alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre che vedono coinvolti otto comuni della provincia di Piacenza.

Domani, sabato 4 settembre, alle ore 12 scade il termine per la presentazione delle candidature a sindaco e delle liste collegate: nel piacentino non vi sono comuni al voto al di sopra dei 15mila abitanti, pertanto le elezioni si svolgono tutte a turno unico. Le candidature possono essere presentate alla segreteria del Comune a partire da oggi, venerdì 3 settembre, fino alle 12 di sabato. All’atto della presentazione delle candidature, deve essere depositato anche il contrassegno della lista.

Foto 2 di 2



Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021. In provincia di Piacenza a misurarsi col rinnovo delle amministrazioni ci sono otto comuni con elezioni a turno unico: Fiorenzuola e Rottofreno sono i più popolosi, seguono Borgonovo, Cadeo, Cortemaggiore, Gropparello, Gazzola ed Agazzano.

In tutti i comuni alle urne l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nella scheda pertanto viene indicato, a fianco del simbolo della lista, il candidato alla carica di sindaco. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno e può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto al simobolo.

Il mosaico dei candidati e delle liste è pressochè completato, ma l’ufficialità di nomi e pretendenti alla carica di sindaco si avrà dopo le 12 di sabato. E non è detto che vi sia qualche lista “last minute”.

Fiorenzuola – Si ricandida per il centrodestra il sindaco uscente Romeo Gandolfi con la lista “SiAmo Fiorenzuola” sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, lo schieramento di centrosinistra è rappresentato dal candidato di espressione civica Dario Marini Ricci, con la lista “Cambiamo Fiorenzuola”. (nelle foto)

Rottofreno – L’assessore uscente Paola Galvani è la candidata del centrodestra unito, mentre per il centrosinistra corre il giovane Paolo Bersani, con la lista “RipensiAmo Rottofreno”. (nelle foto)

Borgonovo – Il sindaco uscente Pietro Mazzocchi si ricandida con il sostegno del centrodestra, a sfidarlo Monica Patelli con la lista civica “Borgo Nuova”. In campo anche Terza Lista, con il candidato Guido Guasconi.

Cadeo – Si candida la vicesindaco uscente Marica Toma con la lista “Cambia Cadeo” e un’altra donna è la contendente sostenuta dal centrodestra Eufrasia Grazia Longo, alla guida della lista “RinnoviAmo Cadeo”.

Cortemaggiore – Spaccatura nello schieramento di centrodestra, ampiamente pubblicizzata a mezzo stampa, con due candidati: Luigi Merli sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia e l’ex assessore Mario Fantini appoggiato dal sindaco uscente Girometta. Il centrosinistra si affida alla candidatura di Claudio Colombi e alla lista “La Corte che cambia”.

Gropparello – il sindaco uscente Claudio Ghittoni si presenta per la terza volta, indipendente dagli schieramenti politici. Il centrosinistra si affida alla candidatura di Luigi Cavanna (omonimo del medico), mentre il centrodestra dovrebbe schierare l’ex primo cittadino Armando Piazza.

Gazzola – Si candida Simone Maserati, sindaco uscente, con la lista “Per Gazzola e la sua gente”, ma a contendergli la poltrona ci sarà con ogni probabilità un suo assessore Ferdinando Calegari, a capo della formazione “Insieme per Gazzola”.

Agazzano – In pista la lista “Green Agazzano lista civica” capitanata dall’assessore uscente Dea De Angelis che sfida la lista “Progetto Comune” con in corsa per la carica di sindaco Arrigo Maestri.