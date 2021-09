Urtato da un’auto davanti all’ospedale: ferito anziano di 86 anni

Anziano urtato da un’auto – una Lancia Y – nella prima mattinata del 7 settembre a Piacenza.

È successo poco dopo le 9 in via Taverna davanti all’Ospedale, in prossimità delle strisce pedonali. In soccorso del 86enne sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto medica del 118. All’arrivo dei sanitari il ferito non era cosciente ed è così stato condotto d’urgenza al vicino pronto soccorso. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale.