Vaccinazioni in calo, 30-39enni la fascia più “scoperta”. Baldino: “Attesa per la dose è ormai a zero”

Calano le vaccinazioni con una drastica contrazione delle prenotazioni, per contro sempre di più persone si presentano agli “open day” o si candidano per il giorno stesso o per quello successivo. Nel consueto report settimanale dell’azienda sanitaria, il direttore generale Luca Baldino ha fornito i numeri aggiornati della campagna vaccinale in provincia di Piacenza.

I 30-39ENNI SONO I PIU’ “NEGLIGENTI” – Siamo arrivati al 78,9 per cento di copertura della popolazione vaccinabile (esclusi gli under 12), e – ha sottolineato Baldino – l’80 per cento è alla nostra portata nella settimana prossima. La copertura maggiore tra le fasce d’età riguarda gli over 80 con il 90,6 per cento di persone vaccinate. “Un’anomalia” è stato invece definito il numero dei vaccinati nella fascia d’età dei 30-39enni: è più basso rispetto alle altre fasce d’età, con quasi il 30 per cento di persone a cui non è ancora stato somministrato il vaccino, superati anche dalla fascia 20-29 anni a quota 73,6 per cento di copertura. Baldino ha evidenziato la crescita importante degli immunizzati tra i più giovani nella fascia d’età 12-19 anni: “Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno diciamo che a inizio agosto eravamo lontani dall’attuale 65 per cento di copertura, se guardiamo al bicchiere mezzo vuoto diciamo che il 35 per cento deve ancora prendere il vaccino”.

Sul piano complessivo si restringe il divario tra chi ha fatto una sola dose (78,9 per cento) e chi ha già completato il ciclo (71,3 per cento). “Tutte le prenotazioni vaccinali sono open – ha sottolineato il direttore dell’Ausl, oggi ci si può prenotare la mattina per farsi l’iniezione il pomeriggio o la sera per il giorno dopo, o ci si può presentare direttamente alle sedi vaccinali per farsi dare un appuntamento a breve termine”.

“MOLTO POCHE LE FARMACIE CHE HANNO ADERITO ALLA VACCINAZIONE” – “La grande novità è l’avvio da oggi delle vaccinazioni in farmacia, ma quelle aderenti in provincia di Piacenza sono molto, molto poche, ci auguriamo che aumentino anche perchè ci consentirebbero di essere più capillari nella raccolta di prenotazioni e nella somministrazione. In farmacia la vaccinazione è da effettuarsi in locali adeguatamente allestiti e possono vaccinarsi tutte le persone maggiorenni che dovranno autocertificare di non avere fattori di rischio, e la dose che riceveranno è di un vaccino Pfizer o Moderna, o monodose Johnson per gli over 60”.

IN ARRIVO AMBULATORI NELLE SCUOLE – Come già anticipato, Baldino ha spiegato che venerdì si terrà una riunione coi dirigenti scolastici per introdurre la vaccinazione nelle scuole superiori con ambulatori dedicati itineranti. Un’altra novità riguarda un ambulatorio specifico per le donne in gravidanza: “Le regole sono cambiate – ha ricordato Baldino – e oggi la dose è consigliata dopo 4 mesi”.