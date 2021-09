Vaccinazioni in gravidanza, in programma due sedute l’8 e il 15 ottobre

Donne in gravidanza e puerpere, l’Ausl di Piacenza ha fissato per venerdì 8 e venerdì 15 ottobre due appuntamenti dedicati, con la presenza di medici ginecologi per il supporto clinico e per chiarire eventuali dubbi.

Lo ha detto il direttore generale dell’ausl, Luca Baldino, nel fare il punto della situazione rispetto alla campagna vaccinale. Nelle due giornate – che si terranno nell’hub dell’ex Arsenale – è prevista una prima parte esplicativa sull’opportunità vaccinale, seguita dalla somministrazione. Un’opportunità che potrebbe essere replicata nei prossimi mesi, ad esempio a dicembre.