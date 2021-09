Vaccino in farmacia, a Piacenza hanno aderito 55 realtà

Vaccinazione in farmacia, nel piacentino sono 55 le realtà che hanno aderito all’iniziativa. Lo comunica il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, nel fare il punto della situazione con la stampa.

Trenta farmacie hanno già completato la formazione e di conseguenza possono essere abilitate a brevissimo alla somministrazione: 11 si trovano nel capoluogo, a Piacenza, 9 nel Distretto di Ponente e altre 10 nel Distretto di Levante. Altre 25 farmacie stanno completando la formazione e potranno partire con la prima settimana di ottobre. La vaccinazione, previa prenotazione, sarà effettuata o direttamente nei locali della farmacia o in locali esterni di pertinenza adeguatamente allestiti, rispettando gli iter e gli standard della campagna vaccinale. Il farmacista provvede anche all’inserimento nell’anagrafe vaccinale dei dati relativi alla somministrazione eseguita e a fornire al cittadino l’attestazione di avvenuta vaccinazione, secondo il flusso già in uso per il rilascio del Green Pass.

Chi può vaccinarsi: solo le persone maggiorenni che autocertifichino di non presentare alcun minimo fattore di rischio; la scheda di valutazione è disponibile sul Portale-ER: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covidin-farmacia/scheda, attestante l’idoneità alla vaccinazione in farmacia comprensiva del modulo di consenso e dell’informativa sul trattamento dei dati personali, da presentare, adeguatamente compilata, al farmacista vaccinatore a cui ci si rivolge. Si prevede la somministrazione di vaccini a mRNA o monodose.