Vaccino in farmacia, partenza lenta con tre sole sedi: “E’ un investimento sul futuro”

Partenza lenta per il vaccino in farmacia a Piacenza e provincia nel primo giorno in cui ci si poteva prenotare direttamente.

Il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino ha sottolineato come siano soltanto tre quelle che per il momento hanno aderito al piano regionale: Cardona e Corvi in città, Tagliaferri a Pianello e quella di San Pietro in Cerro. Troppo poco per arrivare a costruire quella rete capillare di somministrazione che potrebbe rivelarsi molto utile anche in vista della terza dose. “Sono una quindicina le persone che hanno chiesto di fare il vaccino da noi per il momento – spiegano da Cardona e Corvi in via Colombo – purtroppo la Regione non ci ha ancora fornito tutte le indicazioni necessarie per capire quando partire con le somministrazioni, così abbiamo preso i nominativi dei candidati e abbiamo detto loro che li richiameremo non appena saremo nelle condizioni di iniziare”.

“Non ci aspettavamo un numero così esiguo – rispondono alla farmacia Tagliaferri di Pianello – di farmacie aderenti, noi lo abbiamo fatto fin da subito come nel caso dei tamponi e dell’altra diagnostica. Non siamo ancora pronti a partire con la programmazione dei vaccini, ma oggi diverse persone hanno chiamato, soprattutto per chiedere informazioni e della effettiva disponibilità a fare i vaccini nella nostra farmacia, insomma è una novità per tutti”. Anche da Cardona e Corvi c’è un po’ di sorpresa per la poca adesione sul territorio all’iniziativa: “La nostra Regione non è stata certo la prima a partire con il vaccino in farmacia, certo per farlo occorre fare degli investimenti, ma noi pensiamo al futuro e che possa essere positivo per la nostra farmacia acquisire anche questo ruolo di presidio sanitario”.