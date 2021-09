Valtidone Wine Fest, buona la prima. Nonostante le limitazioni anti covid, partenza positiva per la manifestazione dedicata ai vini piacentini e alla Valtidone.

Domenica 5 settembre, la prima tappa a Borgonovo, in cui ai vini è stata abbinata la tradizionale chisola, è stata un vero successo. Le gustose focacce con i ciccioli, in vendita presso gli stand della pro loco di Borgonovo, sono infatti andate esaurite già intorno alle 10 e 30 del mattino.

Protagoniste della giornata le cantine della Valtidone, con diverse proposte a base di Ortrugo, vino principe dell’evento, versato nei calici in versione classica o spumante. Ad illustrarne le caratteristiche i produttori stessi e i sommelier Fisar, i quali hanno messo a disposizione la propria professionalità illustrando le peculiarità delle varie proposte.

Una quindicina i produttori presenti nell’area feste dell’ex Foro Boario, da cui è stato possibile assaggiare i vini in abbinamento alle prelibatezze del territorio. Ma non solo cibo e vino. In mattinata, infatti, nel Cortile della Rocca Municipale, Elena Ornaghi ha presentato “A convivio con Dante”, viaggio storico e vinicolo attraverso la lettura scenica di alcuni canti della Divina Commedia.

Nel pomeriggio, nel cortile della Rocca, in scena poi un nuovo approfondimento in vino con le degustazioni guidate curate direttamente dai produttori.

Evento conclusivo, sempre nel cortile della Rocca, con l’omaggio alla Chef stellata Isa Mazzocchi del Ristorante La Palta di Bilegno di Borgonovo, recentemente insignita del Premio Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Cliquot e nominata vice-presidente dell’associazione ChettoChef emiliaromagnacuochi.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI – Il Valtidone Wine Fest proseguirà il 12 settembre a Ziano Piacentino. Quindi tappa il 19 settembre nel comune di Alta Val Tidone ed appuntamento conclusivo, il 26 settembre, a Pianello Val Tidone. Tutte le info e il programma dettagliato su https://www.valtidonewinefest.it/