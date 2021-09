“Venite, c’è un uomo con il machete”. I carabinieri denunciano 56enne

“Venite, c’è un uomo con il machete a Santa Maria di Bobbio”. E’ la richiesta di intervento rivolta ai carabinieri nella giornata del 28 settembre.

I militari delle Stazioni di Bobbio e Marsaglia sono arrivati sul posto e hanno individuato un uomo, di 56 anni, pregiudicato, in evidente stato di alterazione psicofisica, che brandiva un “machete” con una lama di circa 50 centimetri. Alla vista dei carabinieri il 56 enne ha subito poggiato per terra il machete. I militari lo hanno fermato ed effettuato una perquisizione nella sua abitazione: in casa, dopo accurato controllo sono stati sequestrati altri due lunghi coltelli, due piante di marijuana di 40 e 20 centimetri, sei grammi di marijuana, tre grammi di hashish, due grammi di cocaina e un papavero da oppio essiccato.

L’uomo è stato portato in caserma, dove, dopo le formalità di rito ed essere stato visitato da personale sanitario, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti atti ad offendere.