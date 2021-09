Vertenza Fedex Tnt, Si Cobas contrari all’accordo: “Ricollocazione per almeno il 50 %”

Vertenza Fedex Tnt, con una nota stampa il coordinamento provinciale del sindacato autonomo S.I.Cobas informa di essere stato “contattato dal Ministro del Lavoro Orlando, che ha annunciato la disponibilità di Fedex a sedersi con il sindacato per un tavolo di trattativa in merito al destino del sito piacentino”.

“Il S.I.Cobas ha risposto positivamente, ribadendo la richiesta – prosegue la nota – della ricollocazione per almeno il 50 % dei lavoratori ora lasciati a casa presso i siti delle città vicine, e non in quelle distanti come accettato nei giorni scorsi da Cgil, Cisl e Uil. Il S.I.Cobas ha inoltre ricevuto una convocazione per il giorno 5 ottobre dal fornitore di manodopera Alba srl.

Il sindacato ribadisce la totale contrarietà dei lavoratori all’accordo capestro raggiunto dai confederali. Proprio per questo, sono riprese nelle ultime settimane le azioni di sciopero e protesta dei lavoratori, che proseguiranno fino al pineo raggiungimento degli obiettivi sindacali”.

“Le ipotesi di accordo stipulate dai sindacati confederali – sostiene il S.I. Cobas – non rappresentano in alcun modo le volontà dei lavoratori ma sono solamente operazioni di propaganda”.

“Apprezziamo l’apertura di Fedex, – conclude la nota – ma aspettiamo a valutarla nel merito. Il coordinatore provinciale del S.I. Cobas Mohamed Arafat è ben disponibile ad arrivare ad un accordo, ma non in termini di ricatto o “fregatura” per i lavoratori”.