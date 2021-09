Via Colombo, scontro tra due auto alla rotatoria: un ferito

Uno scontro tra due vetture si è verificato nella serata del 22 settembre a Piacenza, alla rotatoria di via Colombo con via Panini.

A scontrarsi, intorno alle 22, una Alfa Romeo 147 e una Opel Corsa. Illeso il conducente dell’Alfa, mentre per soccorrere l’uomo al volante della Opel è stato necessario l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza. Dopo le prime cure sul posto, l’automobilista è stato trasportato per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino. Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Da chiarire le cause dello scontro: dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.