Visita guidata per la terza età al Seminario vescovile di via Scalabrini

Doppio appuntamento venerdì 1 e lunedì 4 ottobre a cura dell’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza che propone una visita guidata per la terza età al Seminario vescovile.

Sarà l’occasione per i visitatori di conoscere la storia dello splendido palazzo di via Scalabrini e della prestigiosa biblioteca ospitata al suo interno: le magnifiche sale sono state oggetto di un recente intervento di restauro ed è stata creata una nuova catalogazione interna. Per rendere l’immenso patrimonio librario fruibile a tutti attraverso la rete, la biblioteca ha infatti aderito al “Progetto per le biblioteche ecclesiastiche” gestito dalla Cei. Il percorso guidato accompagnerà il gruppo alla scoperta degli archivi storici diocesani del palazzo: qui i visitatori avranno l’opportunità di consultare antichi documenti e di partecipare al laboratorio di ricerca genealogica. L’innovativa iniziativa consentirà ai visitatori di effettuare ricerche sulla propria famiglia attraverso la consultazione della registrazione di atti di battesimo e di matrimonio avvenuti in passato nelle numerose chiese della città.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività socio-ricreative al numero 0523 492724, a cui rivolgersi per ulteriori informazioni. Le iscrizioni saranno raccolte a partire da martedì 28 settembre dalle ore 8.30 alle 12.30 fino a esaurimento posti. Il costo dell’iniziativa (visita guidata e laboratorio) è pari a 8 euro. Le iniziative sono riservate esclusivamente ai residenti del Comune di Piacenza. Per partecipare sono necessari Green pass e mascherina. (nota stampa)