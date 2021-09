Volley B2, la Pallavolo Sangiorgio fissa le tappe del precampionato

Due allenamenti congiunti e due tornei con formazioni di categoria, è questo il percorso precampionato della Pallavolo Sangiorgio, in vista dell’esordio in campionato, fissato per sabato 16 ottobre contro la Volley Academy Modena.

La prima uscita stagionale è stata programmata per sabato 18 settembre quando la squadra di coach Matteo Capra affronterà in un test amichevole la Teorema K Volley Soresina, formazione lombarda di serie C. Il week end successivo (25-26 settembre), invece, le albicelesti si cimenteranno nel quadrangolare in memoria di Francesco Taverna (edizione numero 39) al PalaCoim di Offanengo, provincia di Cremona, dove in semifinale affronteranno l’Enercom Fimi Volley 2.0 Crema (squadra di B1). Completano il roster della manifestazone la Chromavis Abo Offanengo ed il NewVolley Ripalta.

Sabato 2 ottobre, Micaela Perini e compagne affronteranno la Tecnimetal Piadena, formazione neopromossa in B2 mentre nel fine settimana tra il 9 e 10 ottobre, prenderanno parte al quadrangolare a Gossolengo dove parteciperanno Fumara Mio Volley Gossolengo, iLemen Volley (Bergamo) e Dolcos Busnago (Monza Brianza).