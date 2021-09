Vuoi lavorare nel mondo della scuola? Invia la domanda di Messa a Disposizione con Docenti.it

Ci sono ancora 80mila insegnanti senza vaccino.

Il personale docente e ATA vaccinato non è sufficiente a coprire i posti mancanti di chi non possiede ancora il Green Pass.

Inoltre, bisogna considerare che esiste una percentuale del personale docente che non ha proprio intenzione di fare il vaccino.

Questa è una delle ragioni per le quali le cattedre vacanti in Italia quest’anno saranno circa 70mila.

Per sopperire alla carenza di personale docente, le scuole faranno prima riferimento ai docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), poi alle graduatorie provinciali GPS prima e seconda fascia.

Una volta esaurite queste, i Dirigenti Scolastici chiameranno le domande di Messa a Disposizione che sono pervenute agli istituti scolastici.

Per questa ragione, è importante inviare la domanda di Messa a Disposizione.

A cosa serve la domanda di Messa a Disposizione (MAD)

Inviare la Domanda di Messa a Disposizione (MAD) rappresenta il modo più rapido per candidarti nel mondo scuola.

Ma che cos’è la MAD?

La MAD è un curriculum, una candidatura con la quale un singolo si candida come supplente docente in un istituto pubblico.

Solitamente, per lavorare nella scuola sono richiesti requisiti specifici.

Nel caso di un insegnante, viene richiesta una laurea specialistica o magistrale che dia accesso almeno ad una classe di concorso.

Ma, con il fatto che la scuola ha costante bisogno di personale, vengono prese in considerazione anche candidature via MAD di candidati che ancora non hanno ancora tutti i requisiti richiesti.

