Vuole far esplodere la propria casa con il gas dopo una delusione d’amore, salvato dai carabinieri.

I militari sono intervenuti in un Comune della Valtidone (Piacenza) nella mattinata del 29 settembre, dove era stata segnalata la presenza di un uomo di 47 anni, barricato in casa. L’uomo, disoccupato con precedenti penali, aveva minacciato l’intenzione di farsi esplodere all’interno della propria abitazione con il gas. Sul luogo è sopraggiunto anche il Comandante della Compagnia di Piacenza insieme ad altri militari e ai Vigili del Fuoco, allertati nel frattempo, i quali hanno provveduto a chiudere l’alimentazione del gas. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha poi minacciato gesti autolesionistici, impugnando due coltelli da cucina di grosse dimensioni e delle bottiglie di alcol. Una situazione dovuta, probabilmente, alla fine di un rapporto sentimentale.

Grazie all’efficace opera di persuasione dei carabinieri, il 47enne è uscito dalla propria abitazione ancora in stato di alterazione, ma è stato tranquillizzato e calmato, per poi essere trasportato dal 118 presso l’ospedale civile di Piacenza per le cure del caso.