Week end dai due volti sul fronte meteo nel piacentino, con la giornata di sabato all’insegna del tempo stabile e soleggiato a cui seguirà una domenica con piogge e possibili temporali.

Sabato 25 settembre in pianura il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalla serata, già dal pomeriggio sui rilievi. Cambia lo scenario domenica 26, con piogge e rovesci sparsi per tutta la giornata; situazione in miglioramento dalla serata. Il maltempo porterà anche ad un calo delle temperature, con massime in pianura intorno ai 22 gradi.

E anche l’inizio della prossima settimana sarà all’insegna del tempo variabile.