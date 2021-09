Week end all’insegna del tempo instabile nel piacentino, tra nuvole e qualche pioggia.

Sabato 18 settembre cielo nuvoloso con occasionali rovesci o temporali sui rilievi nella prima parte della giornata e piogge sparse in pianura nelle ore pomeridiane. Anche nella mattinata di domenica in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; nel pomeriggio in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse. Migliora dalla serata. Le temperature in pianura saranno comprese tra i 18 e i 25 gradi.

“Flussi sud occidentali caldo-umidi – le previsioni Arpae per i primi giorni della prossima settimana – determineranno condizioni di debole instabilità, con annuvolamenti alternati ad ampie schiarite. Possibilità di deboli precipitazioni sparse più probabili sui rilievi. Le temperature saranno inizialmente in lieve diminuzione poi in aumento”.