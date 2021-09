Sarà un week end con condizioni meteo sostanzialmente stabili nel piacentino, anche se non mancherà qualche nuvola.

Venerdì 10 settembre cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane a partire dai rilievi in estensione alle aree di pianura. Bel tempo sabato 11, con cielo sereno e qualche nuvola solamente sui rilievi. Qualche nuvola anche nella giornata di domenica 12, ma senza precipitazioni. Le temperature nei valori massimi sfioreranno i 30 gradi.

“Un promontorio d’alta – le previsioni regionali di Arpae per i giorni successi – garantirà fino a martedì tempo sostanzialmente stabile ed in prevalenza soleggiato, seppure con il possibile transito di nubi medio-alte sulle pianure e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Mercoledì l’avvicinamento di una saccatura presente a ovest dell’Italia dovrebbe determinare un peggioramento del tempo, in particolare lungo i rilievi e le pianure centro-occidentali. Le temperature inizialmente aumenteranno fino a toccare localmente punte intorno ai 30 gradi, mentre è atteso un calo nella giornata di mercoledì”.