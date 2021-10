A 10 anni dalla scomparsa, ecco ‘SIC’ il documentario dedicato a Marco Simoncelli

A 10 anni dalla scomparsa del campione di motoclismo Marco Simoncelli (20 settembre 1987 – 23 ottobre 2011), arriva nelle sale “SIC”, il documentario Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, distribuito al cinema come uscita evento da Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre.

SIC è realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto di Emilia-Romagna Film Commission. Attraverso interviste e testimonianze inedite, ricostruzioni cinematografiche, ricordi di amici e rivali, SIC – diretto da Alice Filippi (“Sul più bello”, “’78 – Vai piano ma vinci”) e scritto con Vanessa Picciarelli, Francesco Scarrone e prodotto da Gabriele Immirzi e Ettore Paternò per Fremantle, Roberta Trovato per Mowe e Roberto Pisoni per Sky – è un ritratto intenso ed emozionante di un campione unico, un ragazzo che aveva un sogno più grande dei propri limiti e che ha fatto di tutto per realizzarlo. SIC racconta la parabola umana e sportiva di Marco Simoncelli, un bambino che sognava di diventare “World Champion”. Nonostante le difficoltà, le cadute, gli accesi duelli, Marco nella stagione del 2008, incredibilmente e inaspettatamente, vincerà il Campionato mondiale sul circuito di Sepang in Malesia. Lo stesso su cui perderà fatalmente la vita tre anni più tardi a soli 24 anni.