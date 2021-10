A Gemma Ghinelli della Vittorino la borsa di studio Francesco Solenghi a conclusione di un pomeriggio dedicato al canottaggio

Un intero pomeriggio sulle acque del Po per diffondere tra i giovani l’amore e la passione per il canottaggio, ma anche per ricordare Francesco So-lenghi, indimenticato allenatore della squadra agonistica della Vittorino da Feltre, prema-turamente scomparso otto anni fa.

E’ così che ha preso vita e si è svolta, nei giorni scorsi, la settima edizione del “Memorial Francesco Solenghi”, manifestazione organizzata dalla società del Presidente Gianluigi Tedesco e che ha visto scendere in acqua, sul Grande Fiume, numerosi equipaggi gio-vanili biancorossi per un’esibizione non agonistica che ha richiamato l’interesse e la par-tecipazione di un folto pubblico di appassionati sportivi.

“Un evento – hanno sottolineato il Presidente biancorosso Tedesco e il Consigliere dele-gato al canottaggio, Valentina Gobbi – organizzato per continuare una tradizione ormai consolidata nel ricordo di Francesco Solenghi, un tecnico che ha davvero dato tanto alla Vittorino da Feltre, non solo dal punto di vista sportivo ma anche sotto l’aspetto umano. Solenghi ha lasciato un segno indelebile nella storia più recente del nostro sodalizio, e l’affetto che tante persone ancora nutrono nei suoi confronti è testimoniato dalla grande partecipazione registrata in occasione di questo evento. Oggi la nostra squadra agonisti-ca di canottaggio conta più di settanta tesserati nelle varie categorie giovanili, un numero in continua crescita e credo che di questo Solenghi sarebbe sicuramente orgoglioso. Una squadra che sta ottenendo ottimi risultati e che sta dando alla Vittorino tante soddisfazio-ni, grazie anche all’encomiabile lavoro svolto da tutti i componenti del nostro staff tecni-co”.

A conclusione delle esibizioni sulle acque del Po, si è svolta la cerimonia di consegna della borsa di studio in memoria di Francesco Solenghi. Istituita dai famigliari del tecnico biancorosso, la borsa di studio è stata assegnata, per meriti sportivi e scolastici, a Gemma Ghinelli, studentessa del Liceo Sportivo Respighi di Piacenza, che nell’ultima stagione sportiva ha collezionato il quarto posto in singolo al Campionato Italiano Esordienti ma anche la finale nel doppio misto, in coppia con Luca Preti, agli italiani societari. La con-segna è stata effettuata da Claudia e da Lorenzo Solenghi, rispettivamente moglie e fra-tello dell’indimenticata tecnico biancorosso.