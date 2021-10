A Piacenza raggiunto l’83,5% di vaccinati. Terza dose per 550 pazienti fragili

Nel piacentino la percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione vaccinabile ha raggiunto l’83,5%. Il dato è contenuto nell’ultimo report settimanale diffuso dall’Ausl con i dati sull’andamento dell’epidemia sul territorio. Complessivamente sono state somministrate 425.163 dosi. Gli assistiti con almeno una dose sono 213.906 su una popolazione vaccinabile di 257.934 persone.

Prosegue intanto anche la somministrazione della terza dose destinata ai pazienti immunocompromessi e trapiantati. Finora sono state effettuate oltre 550 vaccinazioni tra dializzati, trapiantati e pazienti oncoematologici. Le persone eleggibili vengono contattate direttamente dall’Azienda Usl. Anche tutte le persone nate nel 1941 e anni precedenti (over 80), che hanno ricevuto la somministrazione della seconda dose prima dell’ 11 aprile, possono ricevere la dose aggiuntiva.

Di seguito le opportunità vaccinali sul territorio

PRIMA DOSE

– Vaccinazioni in libero accesso: è possibile fare la prima dose vaccinale senza prenotazione. Giorni e orari fruibili sono aggiornati https://www.covidpiacenza.it/prime-date-disponibili-per-prenotare-la-vaccinazione/#Sedute_vaccinali_con_libero_accesso

– Vaccinazioni in farmacia: per persone maggiorenni senza alcun minimo fattore di rischio, è possibile prenotarsi in una delle farmacie provinciali aderenti e già abilitate: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/farmacie-aderenti

– Mensa della Solidarietà – San Vincenzo: Mercoledì 13 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.30 sarà allestito punto vaccinale in collaborazione con Caritas per gli utenti del centro

– Donne in gravidanza e puerpere: venerdì 15 ottobre appuntamento dedicato con team di ginecologi e ostetriche per il supporto clinico e per chiarire eventuali dubbi delle donne. Prevista una prima parte esplicativa sull’opportunità vaccinale seguita dalla somministrazione. Prenotazione chiamando il numero 800.651.941.

DOSE ADDIZIONALE

È possibile prenotare:

– chiamando il numero 800.651.941

– recandosi agli sportelli Cup (elenco su www.ausl.pc.it)

– sul sito www.cupweb.it

È anche possibile presentarsi in libero accesso, nei giorni e negli orari di apertura dei centri vaccinali. Aggiornamenti su www.covidpiacenza.it