Addio a Antonio Marchini, il vero ‘Cuore d’Oro’ di Piacenza. Fondatore dell’associazione ‘Gli Amici della Mietitrebbia’, cavaliere al merito della Repubblica nel 1998, Marchini era molto conosciuto e amato in città.

Ogni anno a Gerbido veniva infatti consegnato il premio ‘Cuore d’oro’ a personalità che si fossero particolamente distinte nel campo della solidarietà, della sanità e non solo. Sotto al tendone, che veniva allestito per l’occasione, Marchini riusciva a riunire personalità del calibro di Mario Viganò e dell’allora ministro alla Salute Girolamo Sirchia. Ma il più meritevole di tutti era proprio lui, Antonio Marchini: agricoltore della scarpe grosse e dal cervello fino, pronto a sciorinare poesie in dialetto davanti a scienzati, giornalisti, medici di fama, conquistando tutti con la sua semplicità, con il suo ‘Cuore d’oro’.