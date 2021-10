Afghanistan 20 anni dopo, se ne parla in una conferenza ai Teatini

Una conferenza pubblica per spiegare in modo approfondito la situazione che si è venuta a creare in Afghanistan dopo l’abbandono delle truppe straniere.

E’ l’incontro in programma sabato 2 ottobre, ore 21, alla Sala dei Teatini di Via Scalabrini 9 a Piacenza. In particolare verranno analizzate le ragioni della repentina avanzata dei talebani, che hanno riconquistato il paese. Interverrà Heela Najibullah, figlia dell’ex-presidente Mohammed Najibullah trucidato dai Talebani nel 1996, ricercatrice all’università di Zurigo (oggetto delle sua attività di ricerca sono proprio le “narrazioni intergenerazionali della diaspora Afghana”).Ha recentemente pubblicato il testo “reconciliation and social healing in Afghanistan” e ha esperienza decennale come operatore umanitario con la Croce Rossa Internazionale e la Mezzaluna Rossa.

IL PROGRAMMA