Agazzano, sabato sera concerto organistico vocale

Sabato 23 ottobre (ore 20:45) ad Agazzano – presso la parrocchia di Santa Maria Assunta – si terrà un concerto organistico vocale. Ad esibirsi saranno due giovani musicisti ferraresi, il tenore Luca Marchetti e il maestro organista Gianmaria Raminelli.

Gianmaria Raminelli si è diplomato col massimo dei voti in Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara sotto la guida del M.tro F. Tasini. Nel 2007 ha conseguito il I° Premio al Concorso Naz.le “L. Agostini” e ha frequentato Masterclasses con i Maestri Eric Lebrun e Ludger Lohmann. Sue esecuzioni molto apprezzate sono state quelle del 2008 e 2009 alla Rassegna Internazionale “Percorsi d’Organo” nella basilica ferrarese di S. Maria in Vado. Ha partecipato inoltre per vari anni alla Rassegna “Ferrara Organistica” nella basilica di S. Giorgio fuori le mura. Nel 2010 ha accompagnato una liturgia in S. Pietro in Vaticano e l’anno dopo ha rilasciato una intervista alla RAI in occasione di una trasmissione su frate Guido, musico dell’Abbazia di Pomposa. Nel 2011 ha ricevuto il Premio Salesiano “Don Piero Viganò” per meriti di servizio come organista della corale della parrocchia di San Martino in Codigoro (Fe) e il Lions Club di Copparo (Fe) gli ha conferito il Premio “Penna d’Oro” per riconosciuti meriti culturali. Nel 2015 ha prestato servizio come organista liturgico nella Collegiata di Portomaggiore (Fe). Per oltre sei anni ha tenuto concerti nelle rassegne organistiche della Diocesi di Adria-Rovigo dirette dal M. tro Carlo Barbierato. Dal 2013 al 2016 ha curato il commento musicale del premio nazionale di poesia “Caput Gauri” di Codigoro (Fe). Nel 2018, dopo aver diretto artisticamente la XIII^ Rassegna “Estate Organistica a S. Maria in Punta” e la 47^ Edizione dei “Concerti d’Autunno” in Diocesi di Rovigo, ha fondato la Schola Cantorum “S. Leonardo Abate” e il Trio vocale “Masincanto” di Masi Torello (Fe) di cui è organista e direttore. Nell’estate 2021 ha ideato e svolto attività di Direttore Artistico della 1^ Rassegna di musica organistica e di ensemble “Un PO d’organi” in chiese delle diocesi di Ferrara-Comacchio e Adria-Rovigo.

Luca Marchetti inizia ad appassionarsi alla musica vocale e strumentale di tipo classico e liturgico frequentando la compagine della Schola Cantorum San Leonardo Abate di Masi Torello (Fe) fondata e diretta nel 2018 dal M.tro Gianmaria Raminelli. Entra successivamente nel Trio Vocale virile “Masincanto” ideato e diretto dal M.tro Raminelli studiando regolarmente l’impostazione vocale e l’esecuzione per eseguire un repertorio spaziante dalla musica gregoriana, alla madrigalistica sacra e profana, alla musica classica anche di impronta liturgica, ai canti popolari, specie quelli meno noti. Esibizioni importanti sono avvenute all’”Estate Musicale” 2019 di Santa Maria in Punta (diocesi di Adria-Rovigo), a Ferrara nelle Basiliche di S. Giorgio fuori le Mura e di San Francesco, nelle chiese arcipretali polesane di Crespino e Ariano nel Polesine, in molte chiese della provincia di Ferrara con programmi ricchi di brani artisticamente e liturgicamente di alto livello. Dal settembre 2021 il tenore Marchetti presta regolare ed autorizzato servizio di canto nella Collegiata di Portomaggiore (Archidiocesi di Ravenna-Cervia) e nella chiesa del Gesù in Ferrara, accompagnato dal M.tro Raminelli. Viene regolarmente chiamato, inoltre, a solennizzare pontificali e celebrazioni vescovili. Il caratteristico timbro vocale del Marchetti è limpido, agile e cristallino: cosa questa che gli consente l’esecuzione con facilità di brani sia di forma solistica che di ensemble.