Agroalimentare, Lega “Farm to fork? Dalla padella alla brace”

“Più che ‘Farm to fork’, dalla padella alla brace. La strategia ‘dal produttore al consumatore’ sulla quale si è espresso il Parlamento Ue in realtà si dimentica completamente dei produttori, non tiene affatto conto dell’impatto sul reddito e comporta ulteriori perdite di competitività per le aziende agricole italiane”.

Così il deputato della Lega Guglielmo Golinelli, Responsabile Agricoltura dell’Emilia, e Giampaolo Maloberti Responsabile provinciale del Movimento: “Deleterio, il Nutriscore. Per una regione come l’Emilia, l’etichetta a semaforo penalizzerà prodotti estremamente sani, di qualità e con grandi benefici nutrizionali. Prosciutto di Parma, Coppa, Salame, Pancetta piacentina, Parmigiano reggiano e Grana Padano marchiati alla stregua del burro d’arachidi o di alimenti pieni di chimica. Un altro apripista alla carne sintetica a vantaggio delle multinazionali”.