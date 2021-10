Al Palabakery arriva l’APU Udine, Piacenza vuole ritrovare la vittoria smarrita

Domenica 31 dicembre la Bakery Basket Piacenza affronterà Apu Udine nella sfida valevole per la quinta giornata di Serie A2 LNP Old Wild West alle ore 18. La formazione di coach Boniciolli, dopo 3 vittorie consecutive e uno stop sul parquet di Treviglio, arriva a Piacenza con 6 punti nel taschino

Federico Campanella: “Udine è un’altra corazzata che arriva al PalaBakery, una squadra che gioca una bellissima pallacanestro fatta di concretezza e intensità difensiva, non a caso è la prima difesa del nostro girone e di condivisione della palla in attacco; tutto questo grazie all’esperienza e alle grandi qualità di coach Boniciolli. Noi dobbiamo essere bravi ad impattare bene la partita da un punto di vista emotivo, cercare di giocare al nostro ritmo, senza farci imbrigliare dalla loro maggior fisicità e sono sicuro che per il pubblico del PalaBakery, per i nostri tifosi, sara una bella partita dì Pallacanestro”.

Riccardo Chinellato: “Con Udine sarà una gara molto intesa e fisica, quindi dovremmo essere molto bravi sotto l’aspetto difensivo, anche perché l’APU ha giocatori molto esperti come Capoelletti e Antonutti che ha giocato molti anni in Serie A.

Durante la settimana abbiamo lavorato su gli errori commessi contro Torino e la chiave sarà affrontare la partita, sin dal primo minuto, con energia e aggressività. Siamo in casa, abbiamo il sostegno dei nostri grandi tifosi, sono sicuro che sarà una grande sfida”.

I biglietti della sfida sono disponibili al link: https://bit.ly/Bakery_vs_Udine. Apertura cancelli e Biglietteria dalle ore 17 del 31 ottobre 2021. I biglietti saranno acquistabili tramite il circuito Eventbrite con pagamento elettronico o ritiro alla biglietteria dell’evento.