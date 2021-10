Al Palabanca di sabato per la Gas Sales contro Allianz Milano DIRETTA

GAS SALES BLUENERGY – ALLIANZ MILANO 1-1 (16-25; 25-21)

Secondo set in cui Piacenza riequilibra il match. Parziale combattuto fino al 20 pari, quando i biancorossi ottengono il rush decisivo. Crescita incoraggiante della squadra di Bernardi.

Primo set quasi a senso unico, la Gas Sales comincia a giocare a metà parziale quando Milano è già troppo avanti. Bernardi cambia alzatore ma la musica è la stessa.

Dopo due settimane di stop forzato torna in campo nell’anticipo di sabato la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Terza giornata il 30 ottobre ore 18 (Diretta Rai Sport e Volleyball World) al Palbanca contro l’Allianz Milano. Tra le due squadre si tratta del quinto incontro con all’attivo due successi da parte di entrambe. Protagonisti della sfida due ex: Matteo Piano, centrale di origine astigiana per due stagioni a Piacenza (2009/2010 e 2010/2011) e Alessandro Tondo, centrale salentino, ha vestito la maglia meneghina per tre stagioni (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

PRECEDENTI: 4 (2 successi Allianz Milano, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Alessandro Tondo a Milano Power nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera tutte le competizioni: Damiano Catania – 1 alle 100 partite giocate (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Oleg Antonov – 1 punti ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Nicola Daldello – 10 punti ai 200 (Allianz Milano); Edoardo Caneschi – 12 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Thibault Rossard – 12 punti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Pierre Pujol – 13 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Adis Lagumdzija – 14 punti ai 600, 12 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò – 21 attacchi vincenti ai 1500 (Allianz Milano); Alessandro Tondo – 25 punti ai 1700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Matteo Maiocchi – 3 punti ai 400 (Allianz Milano); Maxwell Philip Holt – 5 battute vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).