Al via a novembre il corso gratuito per “Tecnici per il monitoraggio e la gestione sostenibile delle risorse idriche”

C’è tempo fino al 10 novembre per iscriversi al corso gratuito di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “Tecnico per il monitoraggio e la gestione sostenibile delle risorse idriche” promosso dal Centro di formazione “Vittorio Tadini” di Gariga di Podenzano (PC) e finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Il corso, giunto quest’anno alla quarta edizione, vanta ottimi risultati in termini occupazionali in quanto al termine del percorso formativo quasi la totalità dei partecipanti ha già trovato un impiego in aziende del territorio.

Il percorso formativo prevede 800 ore di cui 300 di stage in aziende leader del settore e 60 di project work, da svolgersi tra novembre 2021 e luglio 2022 presso la sede del centro di formazione Tadini a Podenzano.

CHI PUO’ PARTECIPARE: Il corso è aperto a giovani e adulti non occupati o occupati in possesso del diploma di scuola superiore o laurea. Possono accedere alla selezione anche persone sprovviste di diploma previo accertamento delle competenze acquisite dal soggetto in precedenti percorsi di istruzione, formazione, lavoro.

OBIETTIVI DEL CORSO: La proposta formativa consente di acquisire tutte le nozioni necessarie per svolgere l’attività di tecnico per il monitoraggio e la gestione sostenibile delle risorse idriche, figura qualificata in grado di operare per la difesa del suolo e la salvaguardia dall’inquinamento dell’ambiente in genere, con una specializzazione sulla gestione sostenibile della risorsa idrica.

Al termine del corso il professionista sarà in grado di utilizzare strumenti di misura e telerilevamento, di gestire sistemi informativi territoriali, di pianificare/coordinare gli interventi di utilizzo, monitoraggio e tutela delle risorse ambientali ed idriche e delle connesse infrastrutture, impianti e tecnologie, attivando azioni per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per la mitigazione di rischi ambientali; saprà intervenire a favore di una gestione sostenibile della risorsa idrica valorizzando strumenti digitali 4.0 per integrare reti di monitoraggio ed automatizzare l’analisi di Big Data sostenendo efficientamento delle risorse e riduzione dei consumi energetici.

Al termine del percorso, a seguito del superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente.

I PARTNERS: Anche quest’anno ha collaborato alla progettazione e realizzazione dell’iniziativa un’ampia rete di soggetti privati e pubblici del territorio – tra cui l’Istituto di Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera “G. Raineri-G. Marcora” di Piacenza, l’Istituto Superiore di Istruzione “Tramello Cassinari” di Piacenza, l’Istituto Superiore di Istruzione Industriale “G. Marconi” di Piacenza, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Fondazione ITS Territorio Energia Costruire, Montagna 2000 s.p.a; IRETI s p.a., Aeiforia s.r.l., Horta s.r.l., Consorzio Agrario Terrepadane s.c. a r. l., Consorzio di Bo¬nifica di Piacenza, Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, Citimap soc. cons. a r.l., Res Uvae soc. agr. a r.l., Difly S.r.l., M.C.M. Ecosistemi s.r.l., Syngen s.r.l., Consorzio della Bonifica Parmense, Geoinvest s.r.l., Brainfarm soc. coop., Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio della Bonifica Romagna, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Fe¬derazione Prov.le Coldiretti Piacenza, EmiliAmbiente s.p.a, ANBI Emilia-Romagna, Tuttoambiente s.p.a., LEAP s.c. a r.l., Ordine Prov.le di Piacenza dei Dottori Agronomi e dei Dot¬tori Forestali, Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interprovinciale di Piacenza e Parma, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati della Provincia di Piacenza, Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Piacenza.

Per info o iscrizioni: https://www.centrotadini.com/corsi/tecnico-delle-risorse-idriche

oppure contatta il centro Tadini allo 0523.524250 o info@centrotadini.com