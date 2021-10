Alla materna “Dante” nonni e bambini insieme per un doppio spettacolo teatrale

Giovedì 7 ottobre, in occasione della settimana per la festa dei nonni, la scuola d’infanzia Dante di Piacenza (via Dante, 5), ospiterà una iniziativa organizzata dal Comitato di Piacenza per Unicef-Onlus, dalla sezione locale del Movimento di Cooperazione Educativa, dalla Direzione Didattica del Quinto Circolo e dalla Casa di Riposo “Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini Onlus.

Il gruppo teatrale “Le Valigie” porterà in scena due spettacoli, dal titolo “Quando eravamo bambini”, sull’importanza del rapporto nonni/bambini in funzione di una crescita reciproca. Gli spettacoli, in osservanza di tutte le norme covid, vedranno presenti, a turno, gruppi di bambini delle sezioni dei 5 anni frequentanti la scuola infanzia Dante e una rappresentanza di ospiti della Casa di Riposo. L’evento si inserisce nel progetto di corrispondenza tra scuole e ospiti delle case di riposo “Cara nonna, caro nonno ti scrivo” promosso, già dallo scorso anno, dalla sezione locale del Movimento di Cooperazione Educativa in collaborazione con il Comitato di Piacenza per Unicef-Onlus che proseguirà nell’anno scolastico 2021/2022. Il Quinto Circolo Didattico di Piacenza è infatti una scuola “amica dell’Unicef”, impegnata a sostenere i valori dell’ascolto, della comunicazione, dei diritti – elementi fondanti della mission – promuovendo l’educazione alla cittadinanza consapevole e allo scambio intergenerazionale.

Si tratta della terza giornata d’incontro e di festa comune. Il programma avrà inizio alle 9:45 con i saluti della Dirigente scolastica, Monica Caiazzo, dell’Assessore Federica Sgorbati, del Direttore della casa di riposo, Paolo Cavallo, della psicologa Federica Falzone, del maestro Roberto Lovattini (Presidente della sezione di Piacenza MCE), e di Lidia Pastorini, Presidente del Comitato di Piacenza per Unicef. Alle ore 10 e alle 11:15 avranno inizio i due spettacoli: ai nonni verrà consegnato il manifesto “Nonne e nonni ambasciatori di pace” e il braccialetto appositamente realizzato da Unicef Italia che si può trovare, ad offerta fino al periodo natalizio, anche presso la sede del Comitato in via Alberoni, 36.