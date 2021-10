Alloggi per studenti in “Vicinato solidale”, riaperto il bando per 5 posti

E’ stato riaperto con cinque a posti a disposizione il bando “Vicinato Solidale” che offre alloggi a condizioni agevolate per gli studenti universitari fuori sede, a fronte del coinvolgimento in attività di volontariato. Quest’anno il tema della carenza di soluzioni abitative per gli studenti universitari è tornato alla ribalta con il recente debutto delle lezioni della nuova facoltà di Medicina al Collegio Alberoni.

Con una conferenza stampa in municipio sono stati resi noti i termini per partecipare al bando, all’interno del progetto mirato a promuovere l’integrazione sociale tra anziani, persone con disabilità e studenti universitari, che può costituire una risposta alla domanda di alloggi in città. L’iniziativa prevede infatti l’assegnazione, ai giovani aderenti in possesso dei necessari requisiti economici e di merito, di posti alloggio concessi dal Comune di Piacenza. Il concorso per l’assegnazione dei posti alloggio concessi dal Comune di Piacenza, si rivolge agli studenti che siano regolarmente iscritti alle attività didattico-formative dell’anno accademico 2021-2022 svolte presso le sedi di Piacenza del Politecnico di Milano, dell’Università Cattolica, dell’Università degli Studi di Parma e dei corsi del Biennio e Triennio del Conservatorio “G. Nicolini”, in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando.

Alla presentazione hanno partecipato Alessandra Ciprandi, responsabile delle Relazioni Esterne del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Piacenza, Elena Barbieri di Educatt, per Acer Piacenza, la mediatrice sociale Cecilia Rattotti e il presidente Patrizio Losi; l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati; per Asp Morigi De Cesaris, cui è affidato il coordinamento del progetto nonché la raccolta delle domande, Catherine Alvarez e il direttore Maria Allovisio.

Le informazioni sul sito del Comune di Piacenza

Come presentare la domanda di partecipazione – La domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo da ritirare negli uffici della Direzione dell’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris o scaricabile dal sito www.collegiomorigi.it – Pagina Vicinato Solidale – a questo link https://www.collegiomorigi.it/index.php/vicinato-solidale/ e recante sulla busta l’indicazione “Progetto Vicinato Solidale”, Anno Accademico 2021/2022” dovrà pervenire entro il termine di cui al successivo art.5 al seguente indirizzo:

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) l’adesione al Progetto Vicinato Solidale allegato al presente bando;

2) il luogo e la data di nascita;

3) la cittadinanza;

4) il luogo di residenza;

5) il codice fiscale;

6) il domicilio eletto ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris all’indirizzo sopraindicato.

7) la composizione della famiglia convivente;

8) il reddito complessivo LORDO della famiglia convivente o del nuovo nucleo familiare in caso di studente indipendente;

9) la situazione patrimoniale della famiglia convivente o del nuovo nucleo familiare in caso di studente indipendente, da attestare mediante ISEE.

10) l’eventuale godimento di Borse di Studio, Premi o consimili benefici;

11) l’iscrizione al Corso di Laurea, Laurea Magistrale attivi presso le sedi di Piacenza del Politecnico di Milano, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università di Parma e dei corsi del Biennio e Triennio del Conservatorio “G. Nicolini” per l’A.A. 2021/2022 o l’iscrizione al test di ingresso.

Le domande potranno essere presentate dal 25 ottobre fino ad esaurimento posti. Le rette per l’uso degli alloggi da parte degli studenti sono determinate per l’A.A. 2021/2022, nei seguenti importi: 160 euro mensili per posto letto in camera doppia, comprensive di spese condominiali (acqua, pulizia parti comuni, luce scale, ecc.).; 210 euro mensili per posto letto in camera singola, comprensive di spese condominiali (acqua, pulizia parti comuni, luce scale, ecc.). Gli alloggi possono essere visionati sul sito: www.collegiodipiacenza.it