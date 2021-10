Anticipo di campionato per la Gas Sales, al Palabanca la sfida contro Allianz Milano

Terza giornata per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sabato 30 ottobre ore 18 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Rai Sport e Volleyball World) al Palbanca contro i meneghini dell’Allianz Milano.

Tra le due squadre si tratta del quinto incontro con all’attivo due successi da parte di entrambe. Protagonisti della sfida due ex: Matteo Piano, centrale di origine astigiana per due stagioni a Piacenza (2009/2010 e 2010/2011) e Alessandro Tondo, centrale salentino, ha vestito la maglia meneghina per tre stagioni (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

Coach Lorenzo Bernardi: “Due settimane senza giocare non sono frequenti e sicuramente questa è stata una pausa un po’ anomala, ma abbiamo cercato di sfruttare questo tempo prezioso per mettere a fuoco i dettagli. Ci siamo allenati parecchio e abbiamo svolto un’amichevole con Verona che ha dato buoni frutti. Arriviamo in buoni condizioni per giocare una partita molto complessa contro una squadra che ha un gioco molto interessante. Dobbiamo essere consapevoli che il percorso iniziato è quello giusto, ma non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo finale. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà.”

Maxwell Holt, Centrale Gas Sales Bluenergy volley Piacenza: “A Civitanova abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Giocare all’Eurosuole è sempre difficile, ma siamo stati bravi a far emergere una buona chimica di squadra e siamo tornati a Piacenza con tante sensazioni positive. Sabato ci aspetta la sfida contro Milano, una squadra talentuosa e con tanti componenti giovani. I milanesi, nostri diretti concorrenti, non saranno facili da battere. Conquistare tre punti contro di loro sarà una sfida interessante”.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Allianz Milano, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Alessandro Tondo a Milano Power nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera tutte le competizioni: Damiano Catania – 1 alle 100 partite giocate (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Oleg Antonov – 1 punti ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Nicola Daldello – 10 punti ai 200 (Allianz Milano); Edoardo Caneschi – 12 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Thibault Rossard – 12 punti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Pierre Pujol – 13 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Adis Lagumdzija – 14 punti ai 600, 12 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò – 21 attacchi vincenti ai 1500 (Allianz Milano); Alessandro Tondo – 25 punti ai 1700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Matteo Maiocchi – 3 punti ai 400 (Allianz Milano); Maxwell Philip Holt – 5 battute vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).