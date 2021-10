AperiOpera, i ragazzi del Respighi presentano “Norma”

Torna il progetto AperiOpera, nato dalla collaborazione tra Fondazione Teatri e Liceo Respighi di Piacenza, per presentare Norma di Vincenzo Bellini con un video interamente realizzato dagli studenti della classe 2 U a curvatura musicale.

Il progetto, nato nella Stagione 2019/2020 e poi fermato dall’emergenza sanitaria, riparte ora con una versione 2.0, in attesa di ritornare in presenza per le prossime opere. Il video resterà visibile sul canale Youtube del Liceo Respighi, sul sito internet della Fondazione Teatri di Piacenza e sulle pagine social del Teatro Municipale. I ragazzi, con l’indispensabile supporto delle docenti Tiziana Albasi e Federica Morandi, hanno ripercorso la trama dell’opera di Bellini interpretandone celebri brani musicali, in un lavoro che ha unito recitazione e musica in un percorso multidisciplinare. Link al video: https://youtu.be/7zy18udUdSY

AperiOpera 2.0-Il Ritorno di Norma

Soggetto, scrittura, regia: Federica Morandi

Ricerca d’archivio: Tiziana Albasi

Riprese: Alessandro Manfredi

Montaggio video: Federico Guidotti

Collaborazione montaggio: Salvatore Pagano

Supervisione e coordinamento audio: Paolo Fontana

Coordinamento musicale: Filippo Carlo Zaccarini

Supporto preparazione musicale: Lamberto Breccia, Gianfabrizio Defacqz

Musicisti: Filippo Carlo Zaccarini, Giovanni Quadri, Agnese Roncaglia, Agata Millione, Alessio Ruggiero, Mattia Barella, Kevin Coelloarias

Attori: Pietro Nasalli Rocca di Corneliano, Catrina Codeghini, Davide Caruso, Francesco Pin, Francesco Pagano, Nat Gaggioli, Dario Barbieri, Sofia Bersani, Matteo Borotti, Isabella Santagati, Federico Guidotti, Alessandro Stucchi