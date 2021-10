Armando Piazza mette la quarta: di nuovo sindaco di Gropparello (47,33%) dopo 10 anni

A Gropparello torna a fare il sindaco Armando Piazza sostenuto dal centrodestra che con il 47,33 % sconfigge il primo cittadino uscente Claudio Ghittoni fermo al 32,21. Terzo Luigi Cavanna col 32,21 %. (I RISULTATI). Buona la quarta per Armando Piazza, eletto sindaco di Gropparello. Già primo cittadino del Comune per 3 mandati precedenti, in epoche diverse (la prima nel 1985), Piazza torna ad indossare la fascia tricolore.

“Sono stati premiati sia il nostro programma, vicino alle esigenze delle cittadini, sia la squadra. Un gruppo unito, che ha voglia di mettersi al lavoro, e questo la gente lo ha capito. E poi evidentemente – sorride – devo aver lasciato un buon ricordo a Gropparello, se mi è stata data la possibilità di essere primo cittadino per la quarta volta”.

“Battere un sindaco uscente (Claudio Ghittoni, ndr) non è facile. Ora – dice Piazza – dobbiamo riorganizzare la macchina amministrativa, rivedendo alcuni servizi che vanno potenziati, come l’assistenza domiciliare, oltre a recuperare i rapporti con le altre amministrazioni, come l’Unione Valnure e Valchero”.