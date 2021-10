“Arrestiamo l’arresto cardiaco”, l’esperienza di Progetto Vita diventa un libro

Mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 18 presso la Galleria Biffi in via Chiapponi, sarà presentato il libro dal titolo: “Arrestiamo l’arresto cardiaco” scritto da Daniela Aschieri, primario del reparto di cardiologia dell’Ospedale di Piacenza e Presidente di Progetto Vita e da Augusto Ridella con il contributo scientifico di Alessandro Capucci, ordinario di malattie cardiocircolatorie università di Ancona.

La presentazione sarà coordinata dal direttore di Libertà Pietro Visconti.

Il libro ripercorre sin dalle origini, nel lontano 1998, il primo progetto europeo di defibrillazione precoce contro la morte improvvisa da arresto cardiaco.

Piacenza è così diventata la città europea (e forse del mondo) più “cardioprotetta”, dove sono stati salvati più di 100 cittadini.

La pubblicazione ha l’obbiettivo di diffondere il “Modello Piacenza” in Italia ed in Europa, per lo sviluppo di progetti di defibrillazione precoce coordinata dal 118.

Non basta infatti “lastricare” il territorio di defibrillatori; devono essere coinvolte le istituzioni sanitarie, 118 in primis, forze dell’ordine, associazioni di volontariato, scuole, aziende private ma soprattutto deve essere diffusa, tra i cittadini, la cultura dell’emergenza.

Il messaggio è: l’arresto cardiaco si può e si deve combattere.