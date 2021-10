Assalto alla sede Cgil, Arci aderisce alla manifestazione “Mai più fascismi”

Sabato prossimo 16 ottobre Arci sarà a Roma per la manifestazione nazionale di solidarietà alla Cgil organizzata dai sindacati: “Atti squadristi e violenze – affermano – sono un attacco alla democrazia. L’assalto alla sede della Cgil è un atto squadrista e fascista contro una delle case della partecipazione democratica, il sindacato. Per questo sabato 16 ottobre come associazione saremo a Roma a manifestare”.

Alessandro Fornasari, presidente di Arci Piacenza, interviene sui fatti del 9 ottobre a Roma e lancia l’invito a partecipare alla manifestazione: “Invitiamo i nostri iscritti a contattare le sedi territoriali della Cgil per le informazioni del caso su orari e pullman in partenza da Piacenza. Oggi, come ieri, non ci facciamo intimorire da atti squadristi e fascisti, una vergogna che rimanda ai tempi più scuri della nostra storia e chiediamo a gran voce che queste organizzazioni vengano sciolte e venga garantito uno spazio civico e democratico di confronto, in un periodo dove emergenza sanitaria e crisi economica e sociale rischiano di creare profonde spaccature nel nostro paese”.