Auto “infilzata” dal guardrail, conducente ferita

Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard rail. L’incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 18 ottobre lungo la strada provinciale 40, all’altezza dell’abitato Case Marchesi di Travo: per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Fiat Panda ha sbandato andando ad impattare violentemente contro il guardrail, che si è conficcato nel cofano della piccola utilitaria (nelle foto).

Alla guida della vettura una donna, soccorsa dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rivergaro e dall’automedica del 118 e trasportata al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo. Sul posto anche il personale di Sicurezza e Ambiente per il ripristino della sede stradale.