Bambini e lettino: tutti gli accessori immancabili su Il Mondo di Leo

Il lettino è il primo nido del bebè una volta uscito dalla pancia della mamma. Il lettino deve essere accogliente, per assicurare al piccolo il giusto riposo e farlo sentire protetto e sicuro. Per questo motivo, prima di sceglierlo è necessario valutare vari elementi, come per esempio le dimensioni e i materiali, e acquistare tutti quegli accessori che riusciranno a rendere più facile e soprattutto sicuro il riposo notturno.

Accessori immancabili per il lettino

Il lettino va scelto con attenzione; meglio preferirne uno che vada bene non solo per i primi mesi ma anche per gli anni successivi di vita del bambino. Il lettino deve essere dotato di sponde alle quali sistemare un paracolpi e avere la base regolabile (così da alzarla nei primi mesi e abbassarla successivamente per far scendere il piccolo in autonomia).

Al lettino deve essere abbinato un materasso antisoffoco e aggiunti eventuali riduttori, nonché scelte delle lenzuola giuste in cotone o in lino. Vanno infine abbinate anche delle copertine di pesantezza diversa. Oltre a questi accessori è chiaramente importante avere una discreta dotazione di tutine estive e invernali, body, pigiami e calze confortevoli anche durante il sonno.

Tra gli accessori immancabili da abbinare al lettino c’è poi la luce notturna a batteria con led a risparmio energetico capace di rimanere accesa per molte ore senza surriscaldarsi. La luce va posizionata accanto al lettino per far sentire tranquillo il piccolo in caso di sveglia e per garantire la giusta luminosità a un genitore in caso di bisogno.

Il sacco nanna: l’accessorio insostituibile

Lenzuola e copertine sono prodotti indispensabili per proteggere i piccoli dal freddo ma molto spesso possono non essere sufficienti. I neonati tendono a muoversi nel sonno e far scivolare via le coperte. Essendo molto piccoli non riescono a coprirsi da soli rischiando di prendere freddo soprattutto nel periodo invernale.

La comodità dei sacchi nanna

La sacca nanna per neonati deve essere di buona fattura, il materiale naturale al 100% e traspirante, per garantire il massimo comfort al piccolo che potrà godere del tepore senza sudare.

I sacchi nanna possono essere utilizzati sia per il riposo notturno (in questo modo la mamma dormirà sonni tranquilli senza svegliarsi spesso per controllare il piccolo) sia per le passeggiate all’aperto. Il sacco foderato o in pile, infatti, è la soluzione ideale nelle fredde giornate invernali perché lo terrà al caldo con qualsiasi condizione atmosferica.

Il sacco, inoltre, può essere usato fin da subito e fino ai cinque anni di età ed è possibile scegliere tra vari colori e fantasie.