Bancarelle, teatro, castagnata in piazza: torna a Vigolzone la fiera d’autunno

Bancarelle, la caratteristica castagnata, foto d’autore, giochi per bambini e uno spettacolo teatrale: dopo un anno di stop forzato a causa del Covid torna, domenica 10 ottobre, la Fiera d’Autunno di Vigolzone.

L’edizione 2021 si annuncia ricca di avvenimenti e di iniziative per trascorrere una piacevole giornata in compagnia, pur nel rispetto delle precauzioni anti Covid. L’amministrazione comunale di Vigolzone l’ha fortemente voluta, a conferma della volontà di lanciare un forte segnale di ripartenza dopo la pandemia con l’intenzione e l’auspicio di consolidare, edizione dopo edizione, il successo e l’apprezzamento riscossi dalla manifestazione. Anche quest’anno, quindi, la Fiera d’Autunno (che puntualmente si svolge la seconda domenica di ottobre in concomitanza con la storica castagnata della Pro Loco di Vigolzone) prevede il grande mercato con decine di espositori che si snoderà lungo via Roma, nel cuore del paese, e una serie di eventi collaterali nel corso della giornata.

La cerimonia del taglio del nastro, alla presenza delle autorità, avrà luogo in via Roma (di fronte alla Cassa di Risparmio) alle 9.45 mentre alle 11 in punto è prevista l’inaugurazione al Centro Civico della prima mostra collettiva del gruppo “Fotoamatori di Vigolzone”, poi visitabile per tutto il giorno. A partire dalle 11 in piazza Serena avrà poi luogo l’immancabile castagnata: le faranno da cornice vari stand gastronomici che resteranno aperti fino a sera per chi vorrà trattenersi fino all’ora di cena per partecipare, con la dovuta calma, alle altre iniziative che animeranno il pomeriggio. Alle 15, infatti, l’Orchestra Daniele Cordani aprirà con la musica per le coppie mentre per i più piccoli sono previsti gonfiabili e giochi per bambini. Alle 16, invece, nella cornice di piazza Castello il Gruppo teatrale Quarta Parete (storica associazione culturale amatoriale fondata a Piacenza nel 1987) terrà uno spettacolo per grandi e piccini: l’ideale coronamento di una giornata da vivere all’insegna della spensieratezza e della tradizione.

“Siamo orgogliosi di potere annunciare l’edizione 2021 della Fiera d’Autunno. – commenta il sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati – Tenevamo tantissimo alla realizzazione di questo evento per dare un importante segnale di rinascita e di ripresa dopo un periodo tanto buio. Mai come ora la Fiera assume un significato di rilancio e di speranza rispetto alla quotidianità che eravamo abituati a vivere. Ringrazio il Motoclub Vigolzone, la sezione Avis di Vigolzone, il Gruppo Alpini di Vigolzone, il Comitato esercenti Insieme per Vigolzone e l’associazione di Protezione Civile Gruppo Vega. Senza il loro preziosissimo aiuto non saremmo riusciti in questa impresa”.